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أهداف فوز أرسنال على نيوكاسل 4-0 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:44
هدف فوز الإسماعيلي أمام الرجاء - فخر الدين بن يوسف (البطولة العربية)
ملخص تعادل ليون وستراسبورج 1-1 (الدوري الفرنسي)
هدف فوز بارما على ساسولو 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز فيورنتينا على سامبدوريا 5-1 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإنجليزي
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