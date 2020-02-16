ملخص تعادل ليون وستراسبورج 1-1 (الدوري الفرنسي)

الأحد، 16 فبراير 2020 - 19:22

ليون ستراسبورج الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بن يوسف: يجب أن نستعد جيدا لمباراة العودة ضد الرجاء في المغرب 8 دقيقة | الوطن العربي
إسماعيل يوسف يجيب.. أي لاعب ضمه الأهلي كان يتمناه في الزمالك 12 دقيقة | مصر
الشامي: قادرون على التأهل لنهائي البطولة العربية من المغرب 13 دقيقة | مصر
علي معلول: ثقة جمهور الأهلي تزيدني إصرارا.. ولا أتحدث في الكرة مع ساسي 23 دقيقة | مصر
البدري يعتذر عن عدم حضور السوبر 32 دقيقة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: كارتيرون جرب خطة الترجي أمام الإسماعيلي 40 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 3 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك