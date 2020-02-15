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أهداف فوز جنوى على بولونيا 3-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 15 فبراير 2020 - 21:21
أهداف تعادل سان جيرمان مع أميان 4-4 (الدوري الفرنسي)
هدف كوكا الرائع في مرمى بانيونيوس
أهداف فوز ليتشي على سبال 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز لايبزج على فيردر بريمن 3-0 (الدوري الألماني)
جنوى
بولونيا
الدوري الإيطالي
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