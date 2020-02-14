محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز بوروسيا دورتموند على فرانكفورت 4-0 (الدوري الألماني)
الجمعة، 14 فبراير 2020 - 23:26
مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي
بمشاركة النني.. ملخص فوز باشاك شهير على بيشكتاش 1-0 (الدوري التركي)
أهداف فوز الزمالك على الترجي 3-1 (السوبر الإفريقي)
هدف الترجي الملغي ضد الزمالك
دورتموند
الدوري الألماني
فرانكفورت
نرشح لكم
أخر الأخبار
توخيل: نيمار جاهز لمواجهة دورتموند.. متأكد أنه سيساعدنا
7 ساعة |
دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات السبت 15-2-2020 والقنوات الناقلة.. كأس مصر وعودة ليفربول
7 ساعة |
أوروبا
إسماعيل يوسف لـ في الجول: بعثة الزمالك ستعود إلى مصر من قطر على مرتين
7 ساعة |
إفريقيا
الذئاب تهادن الثعالب.. تقنية الفيديو تحكم بالتعادل على ولفرهامبتون وليستر
7 ساعة |
أوروبا
عكاظ السعودية: إقالة جروس من تدريب أهلي جدة
7 ساعة |
السعودية
فالنسيا وأتليتكو يعمّقان جراحهما بتعادل مثير من 4 أهداف
8 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
هل توجد هدية عيد حب أفضل من ذلك؟ الزمالك بطلا لـ السوبر الإفريقي
الشناوي يُمهد طريق الانتصار الـ15.. الأهلي يضرب المصري بثلاثية
المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟
كارتيرون يحقق عدة أرقام مبهرة
مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء.. وبادجي يحتاج الوقت للتأقلم
الأكثر مشاهدة
1
مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟
2
حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته
3
المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
4
بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه
قد ينال إعجابك