من بينها مهاجم أرسنال ويوفنتوس السابق.. 8 أسماء قد تحل مشكلة هجوم برشلونة

الخميس، 13 فبراير 2020 - 17:45

برشلونة عثمان ديمبيلي في إسبانيا ويليان جوزيه
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