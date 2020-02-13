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ملخص فوز أتليتك بلباو على غرناطة 1-0 (كأس إسبانيا)
الخميس، 13 فبراير 2020 - 10:08
من أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بالدوري الإسباني في القرن الـ 21؟
ملخص فوز ليون على مارسيليا 1-0 (ربع نهائي كأس فرنسا)
ملخص وهدف فوز نابولي على إنتر 1-0 (ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا)
أهداف فوز سان جيرمان على ديجون 6-1 (كأس فرنسا)
أتليتك بلباو
غرناطة
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