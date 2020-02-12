هازارد يجري تدريبات تأهيلية استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 12:56

ريال مدريد الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي في مرمى خصومه 37 دقيقة | إفريقيا
محاولة للإجابة عن.. هل يمتلك كاسياس أي ضمانات لرئاسة الاتحاد الإسباني؟ 41 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: ليفربول يقطع الطريق على يوفنتوس بزيادة راتب فان دايك 42 دقيقة | أوروبا
إنييستا يصنع هدفين في مشاركة فريقه الأولى بدوري أبطال آسيا 52 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ الأهلي يجيب لـ في الجول: هل يخضع نيدفيد لجراحة ثالثة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - مدافع المصري يمنح النادي مهلة لتحديد مصيره ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 4 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته
قد ينال إعجابك