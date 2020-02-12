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هازارد يجري تدريبات تأهيلية استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات
الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 12:56
ريال مدريد
الدوري الإسباني
في إسبانيا
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