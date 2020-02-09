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كوكا يسجل هدفا قاتلا لـ أولمبياكوس في الدوري اليوناني
الأحد، 09 فبراير 2020 - 19:55
هدفا تعادل الترجي واتحاد تطاوين 1-1 (الدوري التونسي)
هدف فوز مونبلييه على سانت إيتيان (الدوري الفرنسي)
هدف فوز جنوى على كالياري (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل بريشيا وأودينيزي 1-1 (الدوري الإيطالي)
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