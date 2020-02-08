محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص تعادل بلد الوليد وفياريال 1-1 (الدوري الإسباني)
السبت، 08 فبراير 2020 - 21:51
2/8/2020 9:51:38 PM
ملخص تعادل بلد الوليد وفياريال 1-1 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز دورتموند على ليفركوزن 4-3 (الدوري الألماني)
هدف فوز مرسيليا على تولوز (الدوري الفرنسي)
تشان يسجل هدفا ولا أروع مع دورتموند
ملخص فوز خيتافي على فالنسيا 3-0 (الدوري الإسباني)
فياريال
الدوري الإسباني
بلد الوليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم حسن شحاتة: مصيري ليس في يد رئيس الزمالك.. لا أعمل لديه ولن أنافق
ساعة |
مصر
مواعيد مباريات الأحد 9-2-2020 – الزمالك يصطدم بالإسماعيلي.. ودربي ميلانو
2 ساعة |
الدوري المصري
"مجرد صورة قد تكون صفقة قرن".. عبد الحفيظ يرد على هاني زادة
2 ساعة |
مصر
"معك حتى الموت".. أتليتكو يتجاوز أحزانه بفوز صعب على غرناطة
2 ساعة |
أوروبا
عبد الحفيظ: التدرب صباحا ليس له علاقة بلقاء صن داونز.. ولا أحب الحديث عن التحكيم
2 ساعة |
مصر
باتزيني يخرج لسانه لـ ساري.. فيرونا يهزم يوفنتوس ويشعل المنافسة مع إنتر
2 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الأهلي لـ في الجول: لم نفكر مطلقا في ضم أحمد الشناوي
استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون تماما لاستضافة مواجهتي الأهلي والزمالك في إفريقيا
عبد الحفيظ: ننتظر عرضا من فنلندا لـ صالح جمعة
موسيماني عن إصابة لاعب صن داونز المروعة: لا أعرف ماذا حدث.. أحتاجه لمباريات دوري الأبطال
رسميا - الأهلي يطلب مواجهة صن داونز في استاد القاهرة
الأكثر مشاهدة
1
انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي
2
في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي
3
في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة
4
رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك