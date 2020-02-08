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ملخص فوز ماينتس على هيرتا برلين 3-1 (الدوري الألماني)
السبت، 08 فبراير 2020 - 18:47
2/8/2020 6:47:14 PM
ملخص فوز ماينتس على هيرتا برلين 3-1 (الدوري الألماني)
هدفا تعادل شالكه وبادربورن 1-1 (الدوري الألماني)
ملخص فوز أتالانتا على فيورنتينا 2-1 (الدوري الإيطالي)
النني يصنع هدفا في فوز بيشكتاش على غازي سبور (الدوري التركي)
ملخص فوز ليفانتي على ليجانيس 2-0 (الدوري الإسباني)
ماينتس
هيرتا برلين
الدوري الألماني
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