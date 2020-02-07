أهداف فوز المغرب على مصر 5-0 (نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات)

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 23:40

منتخب مصر لكرة الصالات منتخب مصر لكرة الصالات في أمم إفريقيا 2020
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