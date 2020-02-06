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أهداف فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم 4-3 (كأس ألمانيا)
الخميس، 06 فبراير 2020 - 00:05
بايرن ميونيخ
هوفنهايم
كأس ألمانيا
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