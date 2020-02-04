شاهد تجربة الـVAR في مصر.. وأي نظام سيتبعه الدوري

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 00:43

في الدوري حكم الفيديو
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج 5 ساعة | الدوري المصري
المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان 5 ساعة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. نابولي يُسقط سامبدوريا في متعة الـ6 أهداف 5 ساعة | أوروبا
"أس" توضح كيف يخطط ريال مدريد لاستقدام مبابي 5 ساعة | أوروبا
رئيس استاد القاهرة: إغلاق الملعب بداية من شهر أبريل لصيانته 6 ساعة | الدوري المصري
قرعة إفريقيا – تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري 6 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك