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هدفا تعادل إشبيلية وألافيس 1-1 (الدوري الإسباني)
الأحد، 02 فبراير 2020 - 21:27
أهداف فوز فولفسبورج على بادربورن 4-2 (الدوري الألماني)
أهداف فوز ليتشي على تورينو 4-0 (الدوري الإيطالي)
لاعب نواذيبو يحصل على حذاء علي جبر بعد نهاية المباراة
ملخص فوز أياكس على أيندهوفن 1-0 (الدوري الهولندي)
إشبيلية
ألافيس
الدوري الإسباني
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