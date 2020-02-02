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ملخص تعادل أميان وتولوز 0-0 (الدوري الفرنسي)
الأحد، 02 فبراير 2020 - 01:14
فرصة كهربا الضائعة أمام الهلال
ريال مدريد يفك عقدة السنوات السبع أمام أتليتكو مدريد
هدف فوز فالنسيا على سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)
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