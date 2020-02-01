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الذكرى الثامنة على حادثة استاد بورسعيد.. رحم الله الـ 72
السبت، 01 فبراير 2020 - 00:39
أهداف فوز مصر على أنجولا 0/3 (أمم إفريقيا لكرة الصالات 2020)
قصة مشجع الأولمبي الذي منح مهاجم فريقه 100 جنيه بسبب هدف
زي النهاردة - مصر تتوج بأمم إفريقيا 2010
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