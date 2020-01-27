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أجيري يدخل تاريخ الدوري الإسباني
الإثنين، 27 يناير 2020 - 23:56
لاعب يتحصل على 3 بطاقات دفعة واحدة
راموس يظهر بقميص كوبي براينت في مران ريال مدريد
سبورة في الجول - تأثير غياب أفشة على الأداء ومشاكل الأهلي الدفاعية
ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليل 2-0 (الدوري الفرنسي)
أجيري
الدوري الإسباني
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