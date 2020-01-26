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هدف فوز بوردو على نانت (الدوري الفرنسي)
الأحد، 26 يناير 2020 - 20:14
هدف انتصار رينجرز على بيراميدز (كأس الكونفدرالية)
هدف فوز خيتافي على بيتيس (الدوري الإسباني)
ملخص تعادل سيلتا فيجو وإيبار 0-0 (الدوري الإسباني)
بوردو
نانت
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