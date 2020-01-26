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أهداف فوز مانشستر يونايتد على ترانمير 6-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الأحد، 26 يناير 2020 - 18:56
ملخص فوز هوفنهايم على بريمن 3-0 (الدوري الألماني)
أهداف فوز فيرونا على ليتشي 3-0 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز بارما على أودينيزي (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ليون على تولوز 3-0 (الدوري الفرنسي)
مانشستر يونايتد
كأس الاتحاد الإنجليزي
ترانمير روفرز
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