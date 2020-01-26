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أهداف فوز مانشستر سيتي على فولام 4-0 (كأس إنجلترا)
الأحد، 26 يناير 2020 - 16:57
هدفا تعادل إنتر وكالياري (الدوري الإيطالي)
إنجاز تاريخي لـ أُنس جابر.. أول عربية تبلغ ربع نهائي بطولة جراند سلام
ملخص فوز مونبلييه على ديجون 2-1 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز إشبيلية على غرناطة 2-0 (الدوري الإسباني)
في إنجلترا
مانشستر سيتي
فولام
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