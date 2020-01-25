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أهداف فوز ستراسبورج على موناكو 3-1 (الدوري الفرنسي)
السبت، 25 يناير 2020 - 22:57
أهداف تعادل الترجي والرجاء 2-2 (دوري أبطال إفريقيا)
أهداف فوز بورتسموث على بارنسلي 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص تعادل مرسيليا وآنجيه 0-0 (الدوري الفرنسي)
ملخص فوز فياريال على ألافيس 2-1 (الدوري الإسباني)
ستراسبورج
موناكو
الدوري الفرنسي
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