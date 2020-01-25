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أهداف تعادل الترجي والرجاء 2-2 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 25 يناير 2020 - 22:55
أهداف فوز بورتسموث على بارنسلي 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص تعادل مرسيليا وآنجيه 0-0 (الدوري الفرنسي)
ملخص فوز فياريال على ألافيس 2-1 (الدوري الإسباني)
ملخص تعادل فيورنتينا وجنوى 0-0 (الدوري الإيطالي)
الرجاء
دوري أبطال إفريقيا
الترجي
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