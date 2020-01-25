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ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادبخ على ماينتس 3-1 (الدوري الألماني)
السبت، 25 يناير 2020 - 19:18
هدفا فوز بادربورن على فرايبورج (الدوري الألماني)
أهداف فوز هيرتا برلين على فولفسبورج 2-1 (الدوري الألماني)
هدف زيسكو في مرمى بريميرو دي أجوستو
هدفا تعادل توتنام وساوثامبتون (كأس إنجلترا)
مونشنجلادبخ
ماينتس
الدوري الألماني
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