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أهداف فوز ترانمير روفرز على واتفورد 2-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الجمعة، 24 يناير 2020 - 00:50
أهداف فوز باداخوز على إيبار 3-1 (كأس ملك إسبانيا)
أهداف الفوز التاريخي لـ كولتورال ليونيسا على أتليتكو 2-1 (كأس ملك إسبانيا)
ملخص لمسات صلاح أمام ولفرهامبتون
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واتفورد
كأس الاتحاد الإنجليزي
ترانمير روفرز
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