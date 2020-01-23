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محمد مصيلحي: نتواصل مع "محمد إبراهيم" ولانية لـ "صالح جمعة"
الخميس، 23 يناير 2020 - 00:44
أهداف فوز توتنام على نوريتش سيتي 1/2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ليستر سيتي على وست هام 1/4 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز بيرنلي على مانشستر يونايتد 0/2 (الدوري الإنجليزي)
الأهلي
الاتحاد السكندري
صالح جمعة
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آل الشيخ مرحبا برد الأهلي: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي ولا مجال للوقيعة مرة أخرى
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