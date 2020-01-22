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أهداف فوز يوفنتوس على روما 1/3 (كأس إيطاليا)
الأربعاء، 22 يناير 2020 - 23:50
أهداف فوز برشلونة على إيبيزا 1/2 (كأس ملك إسبانيا)
بمشاركة النني.. أهداف مباراة بيشكتاش وإيرزوروم سبور 3-2 (كأس تركيا)
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