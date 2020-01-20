ملخص فوز سبال على أتالانتا 2-1 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 20 يناير 2020 - 23:45

الدوري الإيطالي أتالانتا سبال

نرشح لكم

أخر الأخبار

رينيار: أبي دفعني إلى مشاهدة مباريات ريال مدريد في طفولتي 3 ساعة | أوروبا
الزمالك يوضح سبب إعارة 5 لاعبين من قطاع الناشئين 3 ساعة | الدوري المصري
صاحب أغرب لقطة في الدوري: كنت أحتاج للهدف.. وهذا ما فعله حسام عرفات 3 ساعة | الدوري المصري
ماذا ينتظر منتخب مصر في الخطوة الأولى لتحقيق وعد صلاح في مونديال 2022 3 ساعة | منتخب مصر
موناكو ينهي مغامرة سان بريف في كأس فرنسا 3 ساعة | أوروبا
خطأ حجازي يُسقط المتصدر وست بروميتش في فخ الهزيمة أمام ستوك 3 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك