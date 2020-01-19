هدفا تعادل بلباو وسيلتا 1-1 (الدوري الإسباني)

الأحد، 19 يناير 2020 - 21:27

بلباو سيلتا فيجو الدوري الإسباني

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