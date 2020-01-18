فرصة عجيبة لـ توتنام في آخر دقيقة أمام واتفورد

السبت، 18 يناير 2020 - 16:48

توتنام واتفورد الدوري الإنجليزي في إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سولشاير: خسارة اليوم كانت بأداء أفضل من الموسم الماضي.. كنا رائعين في الشوط الثاني 3 دقيقة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - برشلونة (0) غرناطة (0).. بداية حقبة سيتيين 5 دقيقة | أوروبا
فايلر يعلنها: لا دور لـ صالح جمعة معنا.. أتمنى له التوفيق في أي فريق آخر 11 دقيقة | الدوري المصري
وليد سليمان يطير بصدارة الأهلي بعيدا بعبور المقاولون العرب 35 دقيقة | الدوري المصري
صلاح مازحا: فزنا على يونايتد لأنني عدت من الإصابة 41 دقيقة | أوروبا
روما يُغرق جنوى ويؤكد عقدة الـ 2072 يوما 41 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 3 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد 4 هجوم "غادر" على استاد الهلال السوداني بـ 60 طلقة "كلاشنكوف"

قد ينال إعجابك