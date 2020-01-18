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شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بعد قراراتها ضد مرتضى منصور
السبت، 18 يناير 2020 - 01:26
شوبير يكشف عن مواقف أغضبته من هانى أبو ريدة
أحمد شويبر: محمد صلاح له في رقبتي موقف لن أنساه
ملخص فوز خيتافي على ليجانيس 3-0 (الدوري الإسباني)
اتحاد الكرة
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