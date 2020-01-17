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ملخص فوز شالكه على مونشنجلادبخ 2-0 (الدوري الألماني)
الجمعة، 17 يناير 2020 - 23:28
أهداف فوز السد على الدحيل 4-0 (نهائي كأس قطر)
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الدوري الألماني
شالكه
مونشنجلادبخ
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