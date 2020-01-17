ملخص فوز شالكه على مونشنجلادبخ 2-0 (الدوري الألماني)

الجمعة، 17 يناير 2020 - 23:28

الدوري الألماني شالكه مونشنجلادبخ

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