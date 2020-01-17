محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري الإنجليزي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
محمد زيدان: كلوب أخبرني أن إمكانياتي أعلى من صلاح 100 مرة
الجمعة، 17 يناير 2020 - 12:19
محمد زيدان
محمد صلاح
يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الزمالك: نجهز كل العناصر للمشاركة في أي وقت.. ونسير بخطى ثابتة
26 ثاتيه |
الدوري المصري
فاران: الدفاع أمام ميسي ليس مثل البقية.. وهذا ما تعلمته من راموس
15 دقيقة |
أوروبا
تقارير: فشل صفقة روما وإنتر التبادلية
47 دقيقة |
أوروبا
سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تسمح للحكام بمراجعة شاشة VAR في حالة وحيدة
50 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
رسميا - علي غزال يزامل عمرو وردة في لاريسا
ساعة |
المحترفون
موناكو يفسخ تعاقد نالدو
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
حوار بادجي: عن لقب "دروجبا السنغال" والسير في درب أبو تريكة.. ونصيحة ماني
أزارو يكتفي بتدريبات بدنية خفيفة.. وبادجي ومتولي يشاركان في مران الأهلي
محمد صلاح: لا نفكر في إنهاء الدوري الإنجليزي دون هزيمة
أخطر دوري في العالم - شيكا يعود و يسجل.. كهربا يتألق في جولة التعادلات
كلوب يكشف كيف حل الأزمة بين صلاح وماني
الأكثر مشاهدة
1
تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية
2
سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان
3
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو
4
بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول
قد ينال إعجابك
© 2020
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا