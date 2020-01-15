كيليان مبابي.. محطم الأرقام القياسية

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 11:30

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي في فرنسا

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقارير: جيرو إلى إنتر نهاية الأسبوع 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رفع قيمة الجائزة المالية للسوبر المصري لـ3 ملايين جنيه ونصف تقريبا 18 دقيقة | مصر
رسميا - تأجيل مباراة الأهلي والنجم 48 ساعة 34 دقيقة | مصر
هازارد: زيدان أرادني في 2016.. وكدت أنضم لـ ريال مدريد بعد المونديال ساعة | أوروبا
بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد في هذه الحالة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يحددا موعدا مبدئيا لعودة رمضان صبحي للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك