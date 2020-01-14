أفضل الركلات الحرة: روبرتو باجيو أمام كالياري

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 11:50

روبرتو باجيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب: قلت للاعبي ليفربول لا يمكننا الكذب على أنفسنا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"ردا على أنباء اقترابه من مصر".. سسكا صوفيا في بيان رسمي: لن نبيع علي سوي 14 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: الحسم في رفع إيقاف موكورو وفترتي القيد قد يكون وشيكا 17 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - سوهاج لـ في الجول: تعاقدنا مع بطل كأس مصر ومهاجم أجنبي 53 دقيقة | مصر
مصدر مقرب من صالح جمعة لـ في الجول: انتقاله لـ الإسماعيلي "فكرة مستبعدة".. مازال يدرس العروض ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب عبد الشافي وزيزو والونش عن مواجهة الجونة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك