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ركلات جزاء السوبر الإسباني وفوز ريال مدريد على أتليتكو
الأحد، 12 يناير 2020 - 22:55
أهداف فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 6-1 (الدوري الإنجليزي)
تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي
هدفا فوز بيراميدز أمام المصري (كأس الكونفدرالية)
أهداف فوز أودينيزي على ساسولو 3-0 (الدوري الإيطالي)
ريال مدريد
أتليتكو مدريد
في إسبانيا
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