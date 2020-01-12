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ملخص فوز إيبار على كاسيرينيو 2-1 (كأس ملك إسبانيا)
الأحد، 12 يناير 2020 - 18:27
هدفا فوز نانت على سانت إيتيان 2-0 (الدوري الفرنسي)
ملخص فوز فيورنتينا على سبال 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز واتفورد على بورنموث 3-0 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز سامبدوريا على بريشيا 5-1 (الدوري الإيطالي)
إيبار
كاسيرينيو
كأس ملك إسبانيا
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