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هدف فوز ليفربول على توتنام عن طريق فيرمينو 0/1 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 11 يناير 2020 - 21:24
أهداف تعادل بيترو أتلتيكو أمام الوداد 2-2 (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا فوز الترجي التونسي أمام فيتا كلوب (دوري أبطال إفريقيا)
هدف فوز إيفرتون على برايتون (الدوري الإنجليزي)
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