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هدفا فوز ميلان على كالياري 0/2 (الدوري الإيطالي)
السبت، 11 يناير 2020 - 18:02
أهداف فوز صن دوانز على اتحاد العاصمة 2-1 (دوري أبطال إفريقيا)
مجموعة الزمالك - أهداف فوز مازيمبي على بريميرو دي أجوستو 2-1 (دوري أبطال إفريقيا)
لقطة طرد إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال أمام كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)
ميلان
كالياري
إبراهموفيتش
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