محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أخطر دوري في العالم - استمرار تألق الدبابة ديانج وظهور مميز لناشئ الزمالك
الجمعة، 10 يناير 2020 - 13:27
الدوري المصري
في الدوري
أخطر دوري في العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب شباب الزمالك لـ في الجول: انتظروا مزيد من اللاعبين في الفريق الأول
دقيقة |
الدوري المصري
رسميا – أرسنال يُعير لاعبه الشاب إلى هدرسفيلد
10 دقيقة |
أوروبا
مؤتمر جوارديولا: مستقبل ساني بيده.. وتخطي أجويرو لرقم هنري سيكون عظيما
23 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
إنبي يطلب استعارة صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا
24 دقيقة |
مصر
بمشاركة فعالة من أحمد عيد.. زمالك 2001 ينتصر على الإسماعيلي
52 دقيقة |
مصر
الجنايني: طمأنت الأندية بتطبيق الـVAR.. واستحداث منصبين خلال تنظيم المباريات لمواكبة التطور
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مؤتمر فايلر: أجواء إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة.. لكن خبرات الأهلي قادرة على تخطي الصعاب
مؤتمر إكرامي: الأهلي يبحث عن الفوز دائما بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة
الجنايني: طمأنت الأندية بتطبيق الـVAR.. واستحداث منصبين خلال تنظيم المباريات لمواكبة التطور
تريزيجيه: محرز فخر للعرب
تشكيل الزمالك المتوقع - عودة الأساسيين ومصطفى محمد يقود الهجوم
الأكثر مشاهدة
1
خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة
2
خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا
3
صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد"
4
تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر
قد ينال إعجابك
© 2020
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا