أهداف فوز أتليتكو على برشلونة في قمة مجنونة 3-2 (السوبر الإسباني)
الخميس، 09 يناير 2020 - 23:08
أهداف المباراة | #برشلونة 2 : 3 #اتلتيكو_مدريد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 9, 2020
بصوت المعلق " فهد العتيبي "
#برشلونة_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/4jPQPPMjd8
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