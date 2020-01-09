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طبيب المنتخب يرد على قول البعض إن تكرار إصابة الشناوي "بسبب القلق من المباريات الكبيرة"
الخميس، 09 يناير 2020 - 13:42
طبيب المنتخب يوضح كيف يؤثر العامل النفسي في تكرار إصابة الصليبي ولماذا زادت مدة العلاج عالميا
طبيب المنتخب بيجاوب "هل ممكن تتسبب أرضية الملعب في إصابات عضلية للاعبين؟
طبيب المنتخب يوضح سبب إصابة جنش.. هل الحمل التدريبي الزائد هو السبب؟
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