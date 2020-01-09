‏طبيب المنتخب يرد على قول البعض إن تكرار إصابة الشناوي "بسبب القلق من المباريات الكبيرة"

الخميس، 09 يناير 2020 - 13:42

الزمالك منتخب مصر أحمد الشناوي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقارير: ميلان يحدد بديل بيبي رينا وصفقته الدفاعية الجديدة 57 ثاتيه | أوروبا
اختيار تريزيجيه سفيرا لمعرض الكتاب 2020 9 دقيقة | المحترفون
في الجول يكشف – تفكير الزمالك الحالي في سوق الانتقالات 27 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة: إذا رحل تاكيس سنتعاقد مع مدرب من المدرسة نفسها 48 دقيقة | الدوري المصري
الوداد يرسل للزمالك البطاقة الدولية لـ كاسونجو ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – إكرامي يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة للعرضيات ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك