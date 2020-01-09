محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
منتخب مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
طبيب المنتخب يوضح كيف يؤثر العامل النفسي في تكرار إصابة الصليبي ولماذا زادت مدة العلاج عالميا
الخميس، 09 يناير 2020 - 12:04
طبيب المنتخب بيجاوب "هل ممكن تتسبب أرضية الملعب في إصابات عضلية للاعبين؟
طبيب المنتخب يوضح: هل يحتاج اللاعب المحترف للعودة إلى مصر لإثبات إصابته؟
هل يشارك الجهاز الطبي في إضاعة الوقت؟ طبيب المنتخب يجيب
منتخب مصر
طبيب المنتخب
الرباط الصليبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يؤكد زيادة رواتب شوقي غريب وجهازه المعاون
دقيقة |
حلم طوكيو 2020
جمال الغندور: سأستقيل في هذه الحالة.. والحكم المصري ذكي
24 دقيقة |
الدوري المصري
ميرور: فيرجسون أراد التواجد في أي مكان آخر عدا الملعب بعد الشوط الأول في الدربي
29 دقيقة |
أوروبا
فيديو في الجول – سبب زيادة فترة علاج إصابة الصليبي.. وتأثير العامل النفسي على تكرارها
54 دقيقة |
منتخب مصر
ليفربول: لا يوجد مدرب أفضل من كلوب يمنح الفرصة للشباب
59 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
سكاي: دورتموند ينضم لسباق ضم موهبة نورويتش مع 5 أندية أخرى
ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
فيديو في الجول – سبب زيادة فترة علاج إصابة الصليبي.. وتأثير العامل النفسي على تكرارها
حوار - محمد الشناوي: لقاء بلاتينوم سيكون صعبا.. والإصابات تحملنا مسؤولية أكبر
الأهلي يستأجر ملعب زيمبابوي الرئيسي.. ويفضل الإقامة في هراري
روبرتسون: أبحث عن صلاح وفيرمينو قبل لعب العرضيات.. ماني سيكرهني الآن
طلعت يوسف: رباعية الأهلي هزت الفريق.. وفرصة الاتحاد قوية أمام الإسماعيلي
الأكثر مشاهدة
1
خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا
2
خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة
3
تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر
4
صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد"
قد ينال إعجابك
© 2020
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا