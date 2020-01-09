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أهداف فوز سان جيرمان على سانت إيتيان 6-1 (كأس الرابطة الفرنسية)
الخميس، 09 يناير 2020 - 00:06
باريس سان جيرمان
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