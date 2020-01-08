طبيب المنتخب يوضح: هل يحتاج اللاعب المحترف للعودة إلى مصر لإثبات إصابته؟

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 16:18

منتخب مصر

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