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طبيب المنتخب يوضح: هل يحتاج اللاعب المحترف للعودة إلى مصر لإثبات إصابته؟
الأربعاء، 08 يناير 2020 - 16:18
طيبيب المنتخب يشرح ماهى اختبارا الـ DNA FIT
طبيب المنتخب يوضح سبب إصابة جنش.. هل الحمل التدريبي الزائد هو السبب؟
هل يشارك الجهاز الطبي في إضاعة الوقت؟ طبيب المنتخب يجيب
منتخب مصر
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