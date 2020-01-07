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أهداف انتصار مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-1 (كأس رابطة الأندية الإنجليزية)
الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 23:58
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
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