أفضل الركلات الحرة: أندريا بيرلو في كالياري

الإثنين، 06 يناير 2020 - 11:07

كروس بيرلو يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مستشفى الأهلي - فحص طبي لـ مروان محسن.. واستمرار تأهيل الشحات 20 دقيقة | إفريقيا
صاحب هدف ليفربول الرائع في إيفرتون: شاركت بعد إخفاء حقيقة مرضي 27 دقيقة | أوروبا
رسميا – الأهلي يعلن قيد كهربا إفريقيا 31 دقيقة | إفريقيا
ميدو: صلاح والأجيال الجديدة وجهوا رسالة رائعة عن العرب والأفارقة في كرة القدم 39 دقيقة | إفريقيا
كلوب: أحببت كل ثانية في مباراة إيفرتون ساعة | أوروبا
مورينيو: لعبنا بكرة شاطئ.. لو كان الفيديو موجودا لفزنا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك