محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف لا تصدق: ديبالا في كالياري بعد ٥۰ ثانية
الإثنين، 06 يناير 2020 - 11:06
كروس
ديبالا
يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مستشفى الأهلي - فحص طبي لـ مروان محسن.. واستمرار تأهيل الشحات
20 دقيقة |
إفريقيا
صاحب هدف ليفربول الرائع في إيفرتون: شاركت بعد إخفاء حقيقة مرضي
28 دقيقة |
أوروبا
رسميا – الأهلي يعلن قيد كهربا إفريقيا
32 دقيقة |
إفريقيا
ميدو: صلاح والأجيال الجديدة وجهوا رسالة رائعة عن العرب والأفارقة في كرة القدم
39 دقيقة |
إفريقيا
كلوب: أحببت كل ثانية في مباراة إيفرتون
ساعة |
أوروبا
مورينيو: لعبنا بكرة شاطئ.. لو كان الفيديو موجودا لفزنا
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
رسميا – الأهلي يعلن قيد كهربا إفريقيا
ميدو: صلاح والأجيال الجديدة وجهوا رسالة رائعة عن العرب والأفارقة في كرة القدم
الحاجي ضيوف: أثق بنسبة 1000% في فوز ماني بجائزة الأفضل بإفريقيا
صاحب هدفي طنطا ضد الزمالك لـ في الجول: لا نصدق ما حدث.. أضعنا الفوز
طارق يحيى: طلبت ثنائي الزمالك.. وحفني يرحب بالعودة لـ طلائع الجيش
الأكثر مشاهدة
1
خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا
2
ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر
3
مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن
4
مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول
قد ينال إعجابك
© 2020
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا