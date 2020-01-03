محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
عبد الشافي الأكثر تمريرا وفرجاني الأكثر محاولة على المرمى من الزمالك أمام أسوان
الجمعة، 03 يناير 2020 - 20:11
هدف وصناعة و3 فرص ضائعة في ملخص لمسات صلاح ضد شيفيلد
هدفا فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 2-0 (الدوري الإنجليزي)
قرارات مجلس إدارة الزمالك عقب الفوز على أسوان
الزمالك
أسوان
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – "بيبو" الجونة إلى الألومنيوم
9 ساعة |
مصر
مواعيد مباريات السبت 4-1-2020 والقنوات الناقلة.. برشلونة.. وريال مدريد
9 ساعة |
أوروبا
إشبيلية يُفرط في التساوي مع ريال مدريد بالتعادل مع بلباو
9 ساعة |
أوروبا
تقرير دنماركي: السباق حُسم.. إريكسن إلى إنتر
10 ساعة |
أوروبا
تاكيس: لا أفكر في الاستقالة.. ولنرى ماذا سيفعل المحللون إذا دربوا أي فريق
11 ساعة |
الدوري المصري
وفاة لاعب جانجان الفرنسي في حادث سير
11 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
الصفاقسي لـ في الجول: لا مفاوضات من الأهلي لضم شواط.. ونرغب في جيرالدو
تاكيس: لا أفكر في الاستقالة.. ولنرى ماذا سيفعل المحللون إذا دربوا أي فريق
الجنايني: مشاكل التحكيم أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على تقنية الفيديو.. ومفاجآت قادمة
الرأس الذهبية تنصر طلائع الجيش على وادي دجلة في الوقت القاتل
هدف الأهلي.. المدير الرياضي لـ لوزيرن: لا مؤشرات لعدم استمرار إليكي معنا
الأكثر مشاهدة
1
لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم
2
ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر
3
مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن
4
في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر
قد ينال إعجابك
© 2020
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا