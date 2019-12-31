ماذا قال مرتضى عن قناة الزمالك والتعاقد مع عبد الله السعيد

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 00:02

الزمالك مرتضى منصور في الدوري

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