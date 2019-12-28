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هدف فوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري عن طريق محمد الشامي 0/1 (البطولة العربية)
السبت، 28 ديسمبر 2019 - 22:07
ملخص فوز ليستر سيتي على وست هام 2-1 (الدوري الإنجليزي)
هدف نورويتش الملغي أمام توتنام
أهداف تعادل نورويتش وتوتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)
الإسماعيلي
الاتحاد السكندري
البطولة العربية
محمد الشامي
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